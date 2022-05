Stad koopt nu al uitgebreide kerstverlichting voor tien jaar tegen half miljoen euro: “We willen het beter doen dan vorige keer”

“Na de iets mindere verlichting van vorig jaar willen we het nu beter doen en een aankoop doen van aanzienlijke sfeerverlichting”, aldus schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). “Het gaat over 65 overspanningen over de straat, 79 paalornamenten, lichtslingers voor in totaal 90 bomen, een lichtgordijn van 50 lopende meter, een lichtslinger voor wzc Klateringen en 50 eyecatchers. Alle onderdelen moeten minimum vijf jaar in voorraad zijn om te herstellen. De afschrijvingsperiode is 10 jaar. 535.410 euro is een aanzienlijk bedrag, maar als je dat verdeelt over tien jaar valt dat goed mee, zeker als je ziet wat we dit jaar hebben moeten betalen voor de huur van sfeerverlichting die niet al te denderend was en nu is het onze eigendom.”