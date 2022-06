Stad houdt winkelenquête om winkelbeleving aan te passen op maat van shoppers

Denderwindeke Hans reisde als steward hele wereld af, maar zijn favoriete plekje ligt in België en daarover schreef hij boek: “Overal ter wereld thuis, maar daar het meest”

Hans Vanden Berghe (62) uit Denderwindeke is 32 jaar steward geweest en zag zowat de hele wereld. Hij bezocht de Kalahariwoestijn in Afrika en ging liefst 155 keer naar New York, maar zijn favoriete vakantieplekje is... het Belgische Viroinval in de provincie Namen. Zijn liefde voor die Waalse gemeente bracht hem er zelfs toe een boek te schrijven met als titel ‘Van New York tot Viroinval’. Maar waarom is Viroinval zo speciaal voor hem? Hij legt het ons uit in een gesprek.

27 mei