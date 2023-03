Stad houdt opnieuw seniorenbal: Inschrijvingen gaan dinsdag van start

Tijdens het seniorenbal in zaal De Linde kunnen 55-plussers gezellig bijpraten met koffie en gebak. De Doorbrekers zorgen voor de nodige ambiance. Er is ook informatie te vinden over sociaal vervoer, ergo aan huis, het mobiel sociaal huis en het ontmoetingscentrum. Het seniorenbal vindt op donderdag 11 mei van 14 uur tot 17.30 uur plaats in zaal De Linde, Gemeentehuisstraat 42 in Meerbeke. De prijs bedraagt 8 euro per persoon (koffie en gebak inbegrepen) of 1,50 euro via UiTPAS met kansentarief. Inschrijven is verplicht en kan elke dinsdagvoormiddag tussen 7 maart en 25 april van 9 uur tot 12 uur via het seniorenloket bij het team senioren in het Sociaal Huis, Burchtstraat 46 in Ninove.