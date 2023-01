Stad houdt infomarkt over plannen voor Inghelantsite: “Stadsdeel wordt pareltje aan Dender”

Die zijn al een tijdje bekend en de publieke raadpleging ging al van start . Nog tot 18 februari kan de startnota worden ingekeken en kunnen suggesties worden doorgegeven bij de stad. In de startnota staan de scenario’s over hoe de stad van deze ruimte tussen Dender, Burchtstraat, Graanmarkt en Oude Kaai een plek wil maken waar wonen, werken en ontspannen samengaan. “De ontwikkeling van de Inghelantsite – in de volksmond ook gekend als de OCMW-site - krijgt nu vorm”, zegt schepen voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling Katie Coppens (Samen-Vooruit). “Dit stadsdeel wordt een pareltje aan de Dender. Er komt een kade met trappen aan de Dender, horeca in de bewaarde vleugel van de Kaaischool , een groot groenpark, het gebied zal autovrij zijn met wandelpaden die de Graanmarkt, de Dender, de Kaaischool en de Burchtstraat verbinden.”

De startnota is te raadplegen op de website van de stad, op mijn.ninove.be of bij de dienst ruimtelijke ordening in het stadhuis. Opmerkingen en suggesties geven kan via ruimtelijke.ordening@ninove.be, per brief aan het college van burgemeester en schepenen of tegen afgiftebewijs op het stadhuis. Bezwaren indienen zal pas mogelijk zijn als het openbaar onderzoek wordt opgestart bij het definitieve ontwerp. Nadat er in het verleden al een infomarkt en workshops waren, is er op woensdag 25 januari tussen 17 uur tot 20 uur een nieuwe infomarkt over de plannen in Het Sociaal Huis, Burchtstraat 46.