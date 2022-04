Stad heeft dubbel gevoel bij definitieve bescherming middeleeuwse burcht: "Fier, maar beschermd gebied is te ruim en geen kans gekregen op overleg”

Het stadsbestuur is echter niet tevreden met de omvang van het gebied dat beschermd wordt door Vlaanderen. “Niet alleen de motte op zich, het bosje achter de huizen aan het Paul de Montplein en de gracht errond worden beschermd, maar ook de tweede gracht en het gebied daarrond dat aan de ene kant tot de Moeremanssite en aan de andere kant tot de site van de technische dienst reikt, inclusief alle privéwoningen. In de uitbreiding van de zone en de bescherming van zo’n groot gebied zien we meer nadelen dan voordelen omdat we vrezen dat we de eerste 15 jaar weinig zullen kunnen doen met de site. Adviezen, overlegmomenten... nemen veel tijd in beslag. Dat is eigen aan monumentenzorg. Met de bescherming mogen we amper in de grond gaan graven. We hadden nochtans ambitieuze plannen met de uitgebreide zone. We wilden dat gebied mooier maken en ontwikkelen met respect voor het verleden”, aldus schepen Evenepoel.