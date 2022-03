Stad gaat voor bredere fietssuggestiestroken in verschillende straten

Ninove Dronken man slaapt in bloot bovenlijf in auto en is amper wakker te krijgen: rechter stuurt hem naar dokter

In de Aalsterse politierechtbank stond een man vandaag terecht nadat hij in dronken toestand achter het stuur van zijn voertuig werd aangetroffen. De man lag in bloot bovenlijf te slapen in zijn auto en was amper wakker te krijgen. Om de rijgeschiktheid na te gaan moet de man nu gecontroleerd worden door een dokter.

14 maart