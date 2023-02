Stad gaat van start met digitaal aanmeldsysteem voor basisscholen

Ninove Ninove heeft met prins Stephanie na drie jaar nieuwe prins carnaval, vorige prins Vitsken wordt eerste keizer in 40 jaar

Stephanie D’haeseleer (30) is de nieuwe prins carnaval van Ninove. Ze is de 63ste stadsprins en de vierde vrouwelijke prins. De Meerbeekse is zorgjuf in een basisschool en is al sinds ze amper vijf jaar oud was actief in carnaval. De Karnavalraad had verder nog een verrassing in petto tijdens de prinsaanstelling: Prins Vitsken, die in 2020 werd aangesteld en drie jaar prins was door corona, werd keizer. Het was al 40 jaar geleden dat Ninove nog een keizer had.