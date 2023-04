Stad doet oproep voor kandidaten ‘Prijs Toerisme’

RESTOTIP. Zwadderkot­mo­len in Mater: een sublieme keuken zonder gedoe

De Zwadderkotmolen is al meer dan 25 jaar een vaste waarde in Mater, een deelgemeente van Oudenaarde. De chef serveert heerlijke hedendaagse gerechten in een historische molen. Op de website lezen we dat de Zwadderkotmolen een geweldige plek is om lekker te eten en te ontspannen. Dat gaan we dan ook eens uittesten.