Stad dingt mee naar twee Tragewegenawards van provincie

Ridders in de Wortelorde hebben na 60 jaar kindercar­na­val officieel wapen­schild en treden toe tot Vlaamse heraldiek: “Gebaseerd op Ninoofse legende”

De Ridders in de Wortelorde bezitten voortaan een officieel wapenschild. Na een traject van enkele jaren bereikten ze een overeenkomst met de Heraldische Raad van Vlaanderen, waarna ze hun wapenbrief ontvingen van de Vlaamse regering. De Ridders organiseren al zestig jaar één van de grootste kindercarnavals van Vlaanderen in Ninove. Hun kersvers wapenschild beeldt dan ook de legende van de Wortelkrabbers uit. Ze zijn daarmee in verschillende opzichten uniek.