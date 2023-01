Stad biedt handelaars opnieuw raamtekeningen aan tijdens carnaval

Dat meldt de dienst Lokale Economie via sociale media. Vorig jaar, tijdens carnaval 2022 - die weliswaar beperkt was door de coronacrisis -, kregen de handelaars ook al die mogelijkheid en dat was toen een succes. Nu staan opnieuw vijf kunstenaar te popelen om een raamtekening aan te brengen op de etalages in Ninove . De plaatsen zijn beperkt, dus snel zijn is de boodschap. Inschrijven kan tot 13 januari via evenementen@ninove.be. Tegen de krokusvakantie wordt er ook een plannetje uitgewerkt zodat de Ninovieters kunnen wandelen langs alle handelaars die een raamtekening hebben laten plaatsen op hun etalage.