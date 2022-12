Sportraad viert 50-jarig bestaan en huldigt sportlaureaten tijdens Sportkrasjel

De viering vond plaats in zaal Violon van café Roosevelt en werd geopend door de Ninoofse bellemans Hans Van Laethem. Hedwig Jacobs, finalist van ‘The Voice Senior’, zorgde voor de muzikale omlijsting. Naar traditie werden tijdens de Sportkrasjel de Ninoofse sportlaureaten gehuldigd. De kandidaten werden voorgedragen door atletiekclub VITA. Mario Penne werd als eerste laureaat gehuldigd. Hij vocht twee jaar geleden nog voor zijn leven door een hersengezwel en -absces, maar werd in april Belgisch kampioen berglopen, haalde brons op het BK trail, het BK steeple en het BK verspringen, en werd provinciaal kampioen in vijf disciplines.