Sportcentrum 'De Leebeek' na drie jaar compleet, deel opbrengst van feestelijke opening gaat naar door brand getroffen gezin

De Dender Hockey Club Ninove ging in 2015 van start op het kunstgrasveld in Pollare, maar die accommodatie was verre van ideaal voor hockey. In oktober 2019 was het hockeyveld in de Lebeke, een gehucht van Outer, tegen de grens met Denderhoutem, klaar, twee jaar na de eerste plannen. Toen gingen de eerste hockeytrainingen van start. Nadien kwamen er padelvelden. Er werd gestart met twee padelvelden, intussen zijn het er vier. “De padelvelden, de petanqueterreinen en ons clubhuis werden vorig jaar afgewerkt”, vertelt voorzitter Dave Bogemans. “De Finse piste is sinds dit jaar volledig klaar. De sportinfrastructuur is nu volledig afgewerkt. Toen we in 2019 zijn verhuisd, telden we zo’n 180 tot 200 leden. Intussen zijn er 380 hockeyspelers, 180 padelspelers en een 20-tal petanquers.”