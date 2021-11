Spoorverkeer onderbroken na aanrijding tussen auto en trein op overweg

Voorde Voertuig vat vuur onder motorkap, bestuurder kan wagen tijdig verlaten

Op de Brakelsesteenweg in Voorde, deelgemeente van Ninove, is zondagmiddag een Citroën in vlammen opgegaan. Wat de oorzaak is van de brand is niet duidelijk, maar de wagen is rijp voor de schroothoop.

