Speelotheek en ruilhuis verhuizen naar Sociaal Huis, waar ook tuttenrups komt

Ninove 2 jaar geleden leerde Mario (49) opnieuw stappen. Vandaag is hij Belgisch kampioen berglopen: “Ik sta scherper dan ooit, maar alles kan zo snel voorbij zijn”

“Plots met 2 kilometer per uur moeten leren stappen op een loopband: als atleet is dat moeilijk.” Nadat dokters bij Mario Penne (49) een hersengezwel hadden ontdekt, vocht hij voor zijn leven en wachtte hem een zware revalidatie. Twee jaar later is de Meerbekenaar Belgisch kampioen berglopen bij de masters. Een gesprek met de man die nooit aan opgeven denkt.

16 april