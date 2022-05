Speelotheek en ruilhuis openen op nieuwe locatie in Sociaal Huis en krijgen tuttenrups: “We hopen ouders hier nog beter te bereiken”

De speelotheek verhuisde van de Bevrijdingslaan naar het Sociaal Huis in de Burchtstraat, waar het nu een ruimte deelt met het ruilhuis. Zo kunnen (toekomstige) ouders alles voortaan op één plek vinden. In de speelotheek kan er speelgoed worden geleend en in het ruilhuis kan er kinderkledij worden ingeruild. “De speelotheek bestaat al sinds 2017 en krijgt na vijf jaar eindelijk een volwaardige plaats”, aldus schepen voor Sociale Zaken Veerle Cosyns (Samen/CD&V). “Het is hier een mooie, open ruimte. Vaak wordt gedacht dat de speelotheek alleen bedoeld is voor mensen in armoede, maar dat is niet zo. Iedereen is hier welkom. We hopen dat we nu ouders die naar het Huis van het Kind (ook in het Sociaal Huis, red.) komen gemakkelijker kunnen bereiken.”