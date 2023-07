Sofie van kledingwinkel Via Sophia slachtoffer van hacking: “Ik ben radeloos, meer dan tien jaar werk weg”

Sofie De Decker (44) is radeloos nu haar persoonlijke en professionele Facebookpagina werd gehackt. Geen drama zou je denken, maar de Facebookpagina van haar kledingwinkel Via Sophia in Appelterre, die 15.000 volgers had, heeft een grote impact op de zaak. “Dit is voor mijn een financiële ramp. Meer dan tien jaar werk, inzet en contacten zijn weg”, aldus Sofie.