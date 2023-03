Sociaal woonproject moet leegstand aan Sint-Goriksplein aanpakken: “Sociale woningen, handelsruimtes, nieuw plein en ondergrondse parking zorgen voor dorpsvernieuwing”

Het initiatief voor het project kwam vanuit het gemeentebestuur. “Er waren aan het Sint-Goriksplein veel panden die leegstonden en er was veel verloedering”, zegt schepen van Openbare Werken Bart Welleman (N-VA). “Daarom hebben we een partner gezocht om de leegstand aan te pakken.” Het bestuur bereikte intussen een akkoord met de SHM Denderstreek, al zit het project nog in een beginfase. “We kunnen dit project samen integreren met de werken voor de heraanleg van het Sint-Goriksplein. De Bruulstraat krijgt een extra rijstrook van aan de school naar de steenweg omdat er nu veel file is. Daardoor zal het verkeer sneller doorstromen richting de steenweg.”

Om het project te kunnen realiseren, zullen er woningen worden afgebroken. “We hebben de meeste woningen, gelegen aan de Stationsstraat en de Bruulstraat, al verworven”, vertelt Steven Hutse, Adjunct Algemeen Directeur bij SHM Denderstreek. “We plannen 28 appartementen met een ondergrondse parking. Op het gelijkvloers komen er commerciële ruimten. Dat kan horeca of kleinhandel zijn, dit weten we nog niet. Het project is nog in schetsontwerpfase en kan nog wijzigen.”

Sociale woningen

De woningen zullen plaatsmaken voor twee gebouwen. “Aan de Stationsstraat zal er een doorgang komen naar het bovengrondse plein in de Bruulstraat. Aan de kant van de kerk op het Sint-Goriksplein zullen we niet bouwen, zodat dit deel een pleinfunctie kan krijgen. De wekelijkse markt op het Sint-Goriksplein kan zo uitbreiden naar het nieuwe plein.”

De huurappartementen zullen meetellen voor het ‘bindend sociaal objectief’, het aantal sociale woningen dat elke gemeente opgelegd krijgt. In Haaltert zijn er nog te weinig sociale woningen. “Gezien onze wachtlijst zal er geen gebrek aan kandidaat-huurders zijn", aldus Hutse. “De coronacrisis en nadien de energiecrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne heeft onze wachtlijst nog doen stijgen. In heel ons werkingsgebied - 14 gemeenten - staan er tussen de 7.500 en 8.000 kandidaten op de wachtlijst.”

Opwaardering van centrum

SHM Denderstreek moet eerst nog een sloopvergunning en nadien nog een bouwvergunning aanvragen en verkrijgen. “We hopen nog dit jaar de gebouwen te kunnen slopen en volgend jaar te kunnen starten met de bouwwerken. Die zullen twee jaar in beslag nemen vooraleer het project volledig klaar is. We hopen met dit project meer leven in het centrum van Haaltert te blazen en voor een opwaardering van de kern te zorgen.”

Eva Matthys van EVA Architecten maakte samen met DAT Architectenburo al een schetsontwerp. “Er zijn twee bouwvolumes, enerzijds aan Stationstraat, anderzijds aan de Bruulstraat met een doorsteek tussen de volumes die een voetgangersverbinding maakt met het plein en een visuele verbinding vormt naar de kerk. Er komen 26 appartementen - twee minder dan aanvankelijk gepland -, waarvan twee voor aangepast wonen. De inrit voor de ondergrondse parking ligt langs de Bruulstraat, gezien de Stationstraat een provincieweg is en het Agentschap Wegen & Verkeer hier een in- of uitrit niet wenselijk acht. De ondergrondse parking zal plaats bieden aan zo'n 35 à 40 wagens. Ze zal ook door de gemeente en bezoekers kunnen worden gebruikt. Aan de inrit komt er een meubel met zitbanken en groen vanwaar je een mooi zicht hebt op het plein. De hoogte van de gebouwen zal in evenwicht zijn met de al bestaande bebouwing. Kernversterking is belangrijk bij dit project.”

