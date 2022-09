Sociaal Huis na twee jaar nu ook officieel geopend: “Het is schrikken hoeveel mensen in armoede leven en hoe hoog drempel is om begeleiding te zoeken”

De werken voor de bouw van het Sociaal Huis in de Burchtstraat werden al meer dan twee jaar geleden afgerond en het Sociaal Huis is al sinds augustus 2020 in gebruik, maar door de coronapandemie kon de feestelijke opening van het Sociaal Huis toen niet plaatsvinden. Zondag ging de opening dan toch door en werd er een rondleiding gegeven. “Het is belangrijk dat iedereen die betrokken is, weet wat er hier gebeurt”, aldus schepen voor Sociale Zaken Veerle Cosyns (Samen/CD&V). Het Sociaal Huis verzamelt alle sociale diensten van stad Ninove, zodat de Ninovieters daarvoor op één centrale plaats terechtkunnen. Ook andere sociale organisaties kregen er een plek. “Het is schrikken hoeveel armoede er is in Ninove, hoeveel mensen nood hebben aan begeleiding en hoe hoog de drempel soms is om begeleiding te zoeken.”