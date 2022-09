Sociaal Huis krijgt na twee jaar officiële inhuldiging op Autovrije Zondag: “Steeds meer Ninovieters met hoogoplopende energiefacturen kloppen aan”

Het Sociaal Huis verzamelt alle sociale diensten van stad Ninove, zodat de Ninovieters daarvoor op één centrale plek terechtkunnen. De werken voor de bouw van het Sociaal Huis in de Burchtstraat werden al meer dan twee jaar geleden afgerond en het Sociaal Huis is al sinds augustus 2020 in gebruik, maar door de coronapandemie kon de feestelijke opening van het Sociaal Huis toen niet plaatsvinden. “De officiële opening werd omwille van de coronamaatregelen vervangen door een digitaal rondleidingsfilmpje”, vertelt schepen voor sociale zaken Veerle Cosyns (Samen/CD&V). “Op zondag 18 september nodigen we nu iedereen eindelijk fysiek uit om uitgebreid kennis te maken met de diensten die het Sociaal Huis biedt. Het is immers de plek voor élke burger, jong en oud, met grote of kleine vragen rond welzijn en zorg.”