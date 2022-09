Snoepwinkel ‘Candy and Gifts’ bestaat vijf jaar en trakteert klanten

Van woensdag 1 september tot zaterdag 9 september krijgt elke klant een geschenk en zijn er acties in de winkel. Die is op zondagnamiddag 4 september ook uitzonderlijk open tijdens de jaarmarkt in Ninove. “Onze specialiteit is nog steeds ons ruim assortiment snoep en snoeptaarten”, vertelt uitbater Jeroen Wiggeleer. “Bij ons vind je nog altijd de nostalgische snoep van vroeger in glazen potten, zodat de versheid gegarandeerd blijft. Intussen is de winkel ook echt gekend voor zijn ballonen, leuke gifts en een groot origineel assortiment wenskaarten, dat we regelmatig vernieuwen. Sinds kort hebben we ook een assortiment Playmobil, de speciale reeksen zoals onder andere Playmobil 1/2/3. Zo hebben we nu ook geschenken hebben voor kinderen vanaf 1 jaar. Ook voor de Lotto kunnen mensen bij ons terecht.”