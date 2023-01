Snoep- en geschenkenwinkel 'Candy & Gifts' sluit na zes jaar de deuren: “Combinatie met artiestenkantoor was niet meer mogelijk”

Het koppel startte acht jaar geleden met het nostalgische snoepwinkeltje ‘t Dorpshuys in Denderhoutem, dat intussen ook al is verdwenen. In 2017 openden ze de snoep- en geschenkenwinkel ‘Candy & Giftsstore’ in Ninove, waar mensen terecht kunnen voor snoep, een speciale wenskaart, een leuk geschenk of ballon,... Jeroen heeft ook een eigen evenementen- en artiestenkantoor, dat intussen nog meer is uitgegroeid en dus meer werk vraagt. Daarom hakten Jeroen en Kelly in december de knoop door om te stoppen met de winkel. “Niet om dat de winkel niet goed draaide, maar mijn organisatie en artiestenkantoor draait nu terug op volle toeren en de combinatie met de winkel was en is helaas niet meer mogelijk. We vinden het heel spijtig, maar een mens moet nu eenmaal keuzes maken”, aldus Jeroen. “Heel veel trouwe klanten vinden het wel heel spijtig dat er een einde aan komt.”