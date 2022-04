Skatepark wordt op 24 april officieel geopend

Door de coronacrisis moest de officiële opening worden uitgesteld. Op zondag 24 april is het dan toch zover en daarom bokste de jeugddienst samen met Get Insane een fijn programma in elkaar. Van 10 tot 11 uur is er een initiatie bmx voor beginners en van 11 tot 12 uur een initiatie bmx voor gevorderden. Om 12 uur is er dan het officiële openingsmoment. “Het nieuwe skatepark was een dossier waarbij corona heel wat stokken in de wielen stak”, zegt burgmeester Tania De Jonge, bevoegd voor jeugd (Open Vld). “De opbouw verliep met beperkingen en de opening werd keer op keer uitgesteld. Dit toppark is intussen al een tijdje in gebruik, nu kunnen we eindelijk tonen hoe goed dit park wel is, met heel wat demonstraties. Met dank aan onze jeugddienst en de vele helpende handen, waaronder een klas van Richtpunt.”