Sinterklaas komt zaterdag met stoomboot naar Ninove

De aankomst van Sinterklaas in Ninove is een traditie die al jaren bestaat. De Sint-Nicolaasvrienden en Hubert Simoens, uitbater van café Den Belleman, organiseren het grote kinderfeest al voor de zestiende keer. “De intocht van Sinterklaas is een privé-initiatief. Dat betekent dus ook dat we alles zelf bekostigen”, vertellen Nico Stevens van De Sint-Nicolaasvrienden en Hubert Simoens. “Door corona hebben we twee jaar geen inkomsten gehad. Die halen we normaal uit bezoeken aan scholen, Ninia, huisbezoeken,..., maar die konden niet doorgaan. Het eerste jaar was dat niet erg, want toen hadden we ook geen kosten, maar vorig jaar is de aankomst van de Sint wel kunnen doorgaan en moest nadien alles worden afgelast.”