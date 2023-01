Sint-Aloysiuscollege brengt magazine uit voor 150-jarig bestaan

“Voor de viering van 100 jaar Sint-Aloysiuscollege, 50 jaar terug, bracht de school een stevig naslagwerk uit, en die traditie zetten we graag voort, maar dan met een mooi magazine van meer dan 120 pagina’s dik”, zegt Fran Goossens, algemeen directeur van het Hartencollege en zelf voormalig directeur van het Sint-Aloysiuscollege. “Een redactieteam met leerlingen en leerkrachten voerde gesprekken met oud-leerlingen, directeurs en voormalige directeurs en goot dit in boeiende artikels. Zo laten we onder meer Bram & Lennert, Pieter Timmermans (gedelegeerd bestuurder VBO, red.) en Jan-Frederik Abbeloos (chef Wetstraat De Standaard, red.) aan het woord over hun tijd in het College.”

Naast interviews vind je in het magazine ook tientallen archieffoto’s en wordt er onder meer teruggeblikt op de vele toneelvoorstellingen en buitenlandse reizen. “We voorzien ook een speciaal plekje voor een fotoreportage over de feestelijkheden die we in september hielden voor het jubileum”, vult de directeur aan. “En als uitsmijter plaatsen we foto’s van onze laatstejaars basis en secundair, plus enkele verrassende gesprekken. Zo laten we juf Sabrina en mevrouw Lievens aan het woord, mama en dochter die vandaag lesgeven aan het College. Het magazine is dus een echt collectorsitem geworden. Eentje dat onze leerlingen, leerkrachten en medewerkers samen in elkaar hebben gestoken, van tekst over fotografie tot vormgeving. En daar zijn we toch best trots op.”