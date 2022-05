Sinksenkermis is na twee jaar terug in Ninoofse binnenstad

Normaal is de sinksenkermis een jaarlijkse traditie, maar door de coronacrisis was het al van 2019 geleden dat de kermis kon plaatsvinden. Er zullen een dertigtal attracties opgesteld staan op de Graanmarkt, het Twijnsterplein en de parking aan Oude Kaai. Kleine kinderen kunnen op de kindermolen rondjes draaien, vissen of ballen gooien op de kermis en de iets ouderen kunnen schieten of zich uitleven in de botsauto’s. Nieuw dit jaar is de kleurrijke Mexicaanse familieattractie Sombrero, die voor het eerst in Vlaanderen staat. Rondjes draaien, op en neer dansen...: deze attractie doet het allemaal. In de rups Florida kan je aan hoge snelheid rondjes draaien terwijl de Techno Power garant staat voor duizelingwekkende en overkop gaande bewegingen. In de Rock & Roll zwier je van links naar rechts en het nieuwe funhouse Crazy Coconut brengt plezier voor jong en oud. Verder vind je nog lunaparken, trampolines, een spookhuis en tal van andere attracties.