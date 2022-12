Shauni (18) ligt met zware verwondingen in ziekenhuis na ongeval met straatracer in Wetteren: “Hij reed 200 kilometer per uur, mijn dochter vroeg nog om te vertragen”

Ninove/WetterenShauni De Coninck (18) uit Ninove ligt na het zware ongeval in Wetteren zwaargewond in het ziekenhuis. Zij zat achteraan in het voertuig en vroeg meermaals aan de bestuurder om veel rustiger te rijden, maar het enige wat hij deed was zijn snelheid opvoeren tot 200 kilometer per uur. “Hoe kan je zo met de wagen rijden met passagiers in de wagen?", zegt vader Gert De Coninck aangeslagen.

Het ongeval gebeurde op de Brusselsesteenweg in Wetteren dinsdagavond. Een jonge bestuurder van amper 23 jaar oud reed er met zijn peperdure BMW M4 veel te snel toen hij een geparkeerd voertuig raakte, enkele gevels en nog een tweede geparkeerd voertuig. De ravage was bijzonder groot en bij het ongeval raakten vier personen gewond. Een van hen was de 18-jarige Shauni uit Ninove. Zij was even voordien in de wagen gestapt samen met haar vriendin, die de chauffeur kende. “Shauni kende de bestuurder helemaal niet, maar reed mee omdat haar vriendin met wie ze afgesproken had hem wel kende”, vertelt haar vader Gert. “Al snel liep het mis en begon hij veel te snel te rijden. Mijn dochter die achteraan zat vroeg nadien om trager te rijden, maar de jongeman begon daarop nog veel sneller te rijden. Ze had bijzonder veel schrik en zag dat hij 200 kilometer per uur haalde. Ze riep nog dat het fout zou aflopen vlak voor het ongeval gebeurde.”

KIJK. De bewoonster van één van de getroffen huizen toont de ravage in haar woonkamer

De jonge vrouw had gelukkig haar gordel aan, waardoor ze het ongeval kon navertellen, maar de verwondingen zijn bijzonder zwaar. Zij liep een gescheurde milt en een darmperforatie op, en werd intussen al geopereerd in het ziekenhuis, waar ze verder moet herstellen. Ze belde ook al even met haar vader vanuit het ziekenhuis. “Ik kreeg het nieuws gisterenavond te horen toen ik op weg was naar huis. Mijn ex-vrouw belde me plots op, terwijl ze dit normaal nooit doet, om te zeggen dat onze dochter een zwaar ongeval heeft gehad en in het ziekenhuis lag.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Van de BMW bleef haast niets meer over na het ongeval. © Rv

Door het oog van de naald

Gert had eerst bijzonder veel vragen over hoe het kwam dat haar dochter in die wagen zat. “Ik wist hier zelf ook niks van, en nu blijkt dat ze de jongen totaal niet kent. Ik begrijp niet dat je als chauffeur zo gevaarlijk rijdt terwijl er iemand bij je in de wagen zit. Zoiets doe je gewoon niet.” Dat de jongeman amper verwondingen heeft, maakt Gert heel boos. “Hij loopt rond met een schrammetje, terwijl mijn dochter door het oog van de naald is gekropen. Dat maakt me bijzonder kwaad.”

Gert heeft een zeer hechte band met zijn dochter, en was dan ook enorm aangeslagen toen hij het nieuws van het ongeval hoorde. “Ik heb sindsdien geen oog meer toe gedaan, gewoon omdat ik niet kan slapen en schrik heb dat het alsnog fout zou aflopen", zegt Gert. “Ik heb thuis een kaars aangestoken met een foto van haar, en hoop dat ze snel kan herstellen en weer de oude wordt.”

De vader van Shauni hoopt dat de bestuurder een zware straf zal krijgen. “Op die jonge leeftijd met zo een machines rijden en dan nog eens veel te snel, kan écht niet. Een levenslang rijverbod is het enige wat de bestuurder moet krijgen, en ik hoop dat hij nooit nog op straat zal terechtkomen", besluit Gert.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.