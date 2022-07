Scouts & Gidsen Mandus Aspelare organiseren streekbierenweekend

De jeugdbeweging houdt al jaren een streekbierenavond. Het Streekbierenweekend is een vernieuwd concept. Het feestweekend start op vrijdag 29 juli vanaf 18 uur. Iedereen is dan welkom om te proeven van de lekkerste bieren uit Aspelare en omstreken en te genieten van livemuziek. De toegang bedraagt 5 euro. Dit jaar wordt de lijn doorgetrokken en kan er ook op zaterdag worden genoten van een verfrissend biertje in een nog gezelligere setting. Zo is er bijvoorbeeld een kinderkermis en een kinderdisco vanaf 19 uur voor de jongsten en is er opnieuw een variërend aanbod aan lekkere hapjes en drankjes voor de iets ouderen. Op zaterdag is de toegang gratis. Iedereen is welkom vanaf 15 uur bij de Scouts & Gidsen Mandus Aspelare, Nederhasseltstraat 338.