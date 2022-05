Schoonheidssalon Belle Vie ontvangt '100% suikersalon-award’

Het kreeg de award uit handen van Hilde Laenen, zaakvoerder van Dré Cosmetics. Dré Cosmetics verdeelt sinds 2016 een uitgebreid gamma suikerpasta’s voor suikerontharing van het merk ROYX PRO. Emma Bellemans van Schoonheidssalon Belle Vie was fier dat ze haar award in ontvangst mocht nemen. “De reacties van de klanten in ons salon zijn zo positief op de suikerbehandeling dat we niet lang getwijfeld hebben om enkel nog met suiker te ontharen,” zegt Emma.

“Suikerontharing is een zachte, veilige en effectieve methode om alle delen van het lichaam te ontharen met 100% natuurlijke producten. Klanten ervaren minder pijn, hebben minder last van ingegroeide haartjes, irritaties en allergieën. Bovendien hebben ze na een behandeling met suiker een zijdezachte huid. Ten slotte zijn we ook zeer tevreden over de ondersteuning die we van Dré Cosmetics krijgen op het vlak van opleiding, verkoop en marketing. Dat heeft er ook voor gezorgd dat we zo snel konden groeien.”