Schepen Joost Arents neemt ontslag uit directiecomité zwembad De Kleine Dender, Forza Ninove vraagt dat hij ook mandaat als schepen neerlegt

NinoveSchepen van Personeel Joost Arents (onafh.) heeft ontslag genomen uit het directiecomité van AGBD De Kleine Dender, het stedelijke zwembad. Hij deed dat vorig jaar al, maar zijn ontslag raakte nu pas bekend. Opvallend is dat hij in zijn ontslagbrief het partijbelang hekelt, net als de aanslepende personeelsproblemen.

Dat blijkt uit een mail van Arents die werd gelekt. “De verschillende strategieën de voorbije weken binnen de meerderheid, de besluiteloosheid, de onwil om het zwembad een toekomst te geven dat het verdient, het opnieuw in vraag stellen van doelstellingen,... hebben mij ertoe geleid om deze weloverwogen beslissing te nemen”, klinkt het in de mail. “Het is nu aan andere mensen binnen de meerderheid om hun verantwoordelijkheid op te nemen, ik ben moegestreden en ga me nu enkel nog focussen op mijn bevoegdheden als schepen om de doelstellingen die ik daar voor ogen heb te bereiken.”

Het is volgens Arents geen impulsieve beslissing. “Ik worstel al een jaar met de gedachte. De personeelsproblemen blijven aanmodderen. Er worden geen noodzakelijke knopen doorgehakt. De democratische doorslag in verband met de toekomst zwembad is niet meer aan de orde. Het gaat enkel over partijbelang en niet meer over algemeen belang of het belang van onze organisatie en zeker de stabiliteit (mijn inziens). Ik kan hier echt geen energie meer blijven insteken, vandaar mijn beslissing. Ergens met pijn in het hart, want sport ligt me heel nauw aan het hart maar op deze manier wil ik niet meer verder tijd investeren. Het knaagt aan mijn drive en dan moet ik ingrijpen.”

Gemeenteraadslid Guy D’haeseleer (Forza Ninove) spreekt van “een zoveelste openlijke ruzie binnen het Ninoofse schepencollege” en vindt dat Arents consequent moet zijn. Forza Ninove zal op de volgende gemeenteraad aan Joost Arents vragen om zijn mandaat als schepen neer te leggen. “Verder roepen wij het Ninoofse schepencollege op om de openlijke ruzies te stoppen en eindelijk te doen waarvoor ze betaald worden, namelijk de stad besturen en oplossingen uitdokteren voor de problemen waar de Ninovieter mee zit”, klinkt het bij de oppositiepartij.

Genoeg signalen gegeven

Schepen Joost Arents zelf wijst erop dat de ontslagbrief in kwestie al dateert van september 2021. “Ik neem niet zomaar ontslag uit een directiecomité, als ik dat doe wil ik dat ook duidelijk motiveren en dat heb ik dan ook gedaan”, zegt Arents. “Ik heb heel wat energie gestoken in dat comité in de eerste drie jaar, elke vergadering voorbereid en geen enkele vergadering gemist. Ik heb genoeg signalen gegeven aan de andere leden van het comité, maar dat heeft niet geholpen.”

Arents vraagt zich af waarom Forza zijn ontslag eist. “Heb ik fouten gemaakt die een ontslag zouden rechtvaardigen? Het is niet omdat ik ontslag neem uit het directiecomité De Kleine Dender dat ik moet ontslag nemen als schepen bij de stad. Mijn lidmaatschap in het directiecomité was iets dat ik erbij heb genomen. Ik heb me daar drie jaar ingezet, maar omwille van mijn gemotiveerde redenen heb ik ontslag genomen. Ondertussen heb ik wel voltijds verder gewerkt aan mijn beleidsdomeinen als schepen en dat zal ik nog twee jaar blijven uitvoeren.”

In 2019 was er nog ophef over autonoom gemeentebedrijf (AGB) De Kleine Dender nadat er vanuit de vakbond VSOA-lrb werd aangeklaagd dat in AGB De Kleine Dender het arbeidsreglement niet zou worden gerespecteerd. Er zou ook sprake zijn van een inbreuk op de privacy van het personeel en pesterijen. Wat later verscheen er ook een open brief vanuit het personeel hierover.

Vorige maand werd bekendgemaakt dat de grote renovatie van zwembad De Kleine Dender in maart start en achttien maanden zal duren. Het zwembad, dat tijdens de werken gesloten zal zijn, kampte al jaren met loskomende tegels die telkens hersteld moesten worden.

Volledig scherm De interscholenzwemwedstrijd in zwembad De Kleine Dender in Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Guy D'haeseleer van Forza Ninove aan het Vlaams Huis in Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het zwembad van Ninove heeft onder meer een golfslagbad en recreatiebad. © Claudia Van den Houte

