‘Schatten op zolder’ is thema carnaval Ninove 2023: “Na twee jaar onderbreking opnieuw iets mooi van maken”

Ninove‘Schatten op zolder’ is het thema van carnaval in Ninove 2023. De winnende affiche is van de hand van twee rasechte carnavalisten: Sammy van carnavalsvereniging Vantauidj op Tasj en Robinn van MKV Groulek Dest.

De carnavalsinstanties gaven vrijdag 11 november om 11.11 uur in de evenementenhal Cloë toelichting over het komende carnaval. “De carnavalisten zijn duidelijk klaar om er na twee jaar onderbreking opnieuw iets mooi van te maken. Hoewel het ook voor de vele carnavalsverenigingen een moeilijke periode is, met duurdere materialen voor kledij en opbouw van de wagens, maar ook een iets mindere opkomst bij eetfestijnen en evenementen. Maar op enkele verenigingen die afhaken, gaan de carnavalsinstanties en carnavalsgroepen er volledig voor. Het is nu zaak om opnieuw de jeugd warm te maken om zich aan te sluiten bij de verenigingen na bijna 3 jaar onderbreking”, zegt Giovanni Neckebroeck van de Koninklijke Karnavalraad Ninove.

Volledig scherm Carnaval in Ninove. © Ingezonden foto

Prins Vitsken

De dag begon vrijdag 11 november met een bezoekje aan het Wortelmanneken waar carnavalsvereniging Ietjt & Gerietj het manneken van een kostuum voorzag. Daarna werden de overleden carnavalisten herdacht aan Dingsken. Om 11.11 uur begon dan de openingszitting van het nieuwe carnavalsjaar. Prins Vitsken blikte terug op zijn verlengde carnavalsperiodes. Hij nodigde alle carnavalisten uit op zijn afscheidsbal 3.0, op zaterdag 28 januari 2023. Dit zal in samenwerking zijn met carnavalsradio Enkaavee. De voorzitter van de Koninklijke Karnavalraad, Pascal Carael, mocht daarna het podium bestijgen. Hij maakte ondermeer het thema bekend, waaronder de prinsaanstelling zal gebeuren op 11 februari 2023 in eventhal Cloë.

“Het is ‘Schatten op zolder’ geworden, waarmee de carnavalisten hun kledij al kunnen afstemmen op het thema. Een thema waarmee men alle kanten uit kan, en kledij kan recycleren om de kosten te drukken, maar waar men ook iets speciaal kan van maken. Want op sommige zolders ligt nogal wat”, zegt Giovanni Neckebroeck van de Koninklijke Karnavalraad Ninove. “Het carnavalsbanket, dat doorgaat op zaterdag 18 februari, gaat voor een totaal nieuwe invulling. Het banket zal doorgaan in The Mauritz, en heeft als thema ‘Wereldreis’ meegekregen. Het beloofd een totaal nieuwe invulling te worden van het traditionele banket ter ere van de Prins. Ook werden de nieuwe leden van de Koninklijke Karnavalraad voorgesteld, wat voor verjonging moet zorgen in de organisatie van carnaval.”

Kindercarnaval

De Ridders in de Wortelorde, met Grote Wortel Glenn Symoens, stelden het programma van de kindercarnaval voor, zaterdag 25 februari 2023. De inschrijvingen gebeuren in het cc De Plomblom. Daarna stappen de kinderen in stoet naar de sporthal voor de show en de verkiezing van de kinderprins en -prinses. Doordat het Kindercarnaval samenvalt met De Omloop zal de start van de stoet op het Oudstrijdersplein gegeven worden om 13 uur. De Prinsencaemere gaf enkele opdrachten aan prins Vitsken, zodat hij later kan worden opgenomen in deze vereniging van gewezen prinsen. De vereniging van gewezen prinsen organiseert opnieuw de liedjeswedstrijd voor beste liedje met ‘De Ploët’ en ’t Stoetlieken. Verder zullen in 2023 opnieuw de Don Augustprijzen uitgereikt worden.

Voorzitter Pascal Schietecat van de Stedelijke Feestcommissie gaf tekst en uitleg bij de ‘Nacht van de carnavalist’ op 19 november 2022 in De Kuip. Het feest der senioren, met een optreden van Dennie Christian, heeft zondag 12 februari 2023 plaats in eventhal Cloë. De carnavalsstoet rijdt door de straten op zondag 26 en maandag 27 februari 2023. Het parcours blijft zowel op zon- als maandag hetzelfde als bij de vorige editie.

Affiche

Pascal Carael en Giovanni Neckebroeck van de Koninklijke Karnavalraad Ninove mochten tot slot de winnaar bekendmaken van de affiche voor carnaval 2023. Hiervoor waren 6 ontwerpen van 8 carnavalisten ingediend. De winnende affiche is van de hand van twee rasechte carnavalisten: Sammy van carnavalsvereniging Vantauidj op Tasj en Robinn van MKV Groulek Dest. Hiermee winnen ze voor het tweede jaar op rij de wedstrijd om de carnavalsaffiche.

