'Santa Sky Watch' neemt vliegende start op Niniaplein

De ‘Santa Sky Watch’ is een platform waar een groep mensen tot een hoogte van 50 meter worden gehesen en zo een mooi uitzicht krijgen over de stad. De attractie opende vrijdagnamiddag. Het eerste uur kon iedereen gratis mee met ‘de kerstman zijn slee’. Vooral jongeren waren benieuwd om de attractie eens uit te proberen. De ‘Santa Sky Watch’ is één van de activiteiten van ‘Ninove Wintert’, het eindejaarsprogramma van de stad Ninove in samenwerking met Maspoe. Ook zaterdag 24 december kan je van 10 uur tot 17.30 uur nog terecht op de ‘Santa Sky Watch’. Die dag staat er ook een ‘snowglobe’ waarin je met de kerstman op de foto kan en kun je Rudolf het rendier of de kerstman zelf tegen het lijf lopen.

Op maandag 26 december kun je je uitleven op een grote opblaasbare ijssculptuur aan het shoppingcentrum Ninia, op dinsdag 27 december is er animatie tijdens de dinsdagmarkt en van woensdag 28 december tot en met vrijdag 30 december is er een rodeo eland, een kerstmarktje op het Niniaplein, verschillende mobiele animaties en zijn er ‘s avonds muziekoptredens van o.a. Tessa Cornelis uit The Voice (donderdag), Lady & The Tramps (vrijdag) en nog veel meer. Woensdagavond is er vanaf 17.30 uur ook een verlichte tractorstoet door de binnenstad. Meer info via www.eindejaarninove.be.