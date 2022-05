Ruzies binnen schepencollege met personeel als speelbal? "Neen, Guy D'haeseleer wil meerderheid gewoon uit elkaar spelen”

Ninove“De ruzies in het Ninoofse schepencollege lopen uit de hand”, stelt Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer. Hij verwijst naar een verslag van het schepencollege waarin werd opgenomen dat het personeel van de ene schepen niet mocht deelnemen aan een vergadering belegd door een andere schepen. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) ontkent dat er ruzie is binnen het college. “D’haeseleer wil de meerderheid uit elkaar spelen en de publieke opinie te doen geloven dat we vechtend over straat rollen, maar dit klopt niet”, aldus De Jonge.

Volgens D’haeseleer kwamen kwamen de ideologische tegenstellingen tussen Open Vld, Samen en Joost Arens na de vorming van een coalitie al vlug aan de oppervlakte. “Elkaar vliegen afvangen en stokken in de wielen steken is blijkbaar de belangrijkste bezigheid van de leden van het stadsbestuur”, klinkt het. De “ruzie” wordt volgens hem al uitgevochten in de notulen van het schepencollege. Hij verwijst naar de notulen van het schepencollege van 21 maart, waarin te lezen staat: ‘Schepen Alain Triest vraagt volgende te notuleren : hij heeft vergadering belegd met personeel, dat geweigerd heeft daaraan deel te nemen. Schepen Vande Winkel deelt mee dat ze van hem geen toelating gekregen hebben om aan de vergadering belegd door schepen Triest deel te nemen.’

“Dat nu ook al het personeel ingezet wordt om de ruzies in het schepencollege te beslechten is ongezien”, aldus D’haeseleer. “Het hoeft niet te verwonderen dat de sfeer op de verschillende diensten naar een dieptepunt is gezakt en steeds meer personeelsleden het op een lopen zetten. Forza Ninove vraagt om te stoppen met deze politieke spelletjes binnen het schepencollege en de Ninovieter te geven waar het recht op geeft, namelijk een goed bestuur dat bezig is met de bekommernissen van de burger. Ninovieters hebben geen nood aan een schepencollege dat louter en alleen bezig is met het eigenbelang. De politiek in Ninove heeft een nieuw dieptepunt bereikt”, vindt D’haeseleer.

Grondig debat moet kunnen

Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) ontkent de beweringen van D’haeseleer: “We hebben in het schepencollege heel wat dossiers waarvoor een algemeen draagvlak bestaat, maar soms gebeurt het inderdaad dat we het over bepaalde dossiers niet eens zijn. Een grondig debat over bepaalde punten binnen de meerderheid moet ook kunnen. Niet iedereen kan over alles dezelfde mening hebben maar eens de knoop doorgehakt is, staan de neuzen in dezelfde richting. Meestal komen we er ook uit, maar in dit dossier was er inderdaad een grondig meningsverschil, met die passage in de notulen tot gevolg. Als een schepen vraagt om iets op te nemen in de notulen dan wordt dit ook gedaan. Uiteindelijk is ook dit dossier door onze administratie uitgeklaard en opgelost en dat is voor mij als burgemeester het belangrijkste. Voor alle duidelijkheid: ik benadruk nogmaals dat fundamentele discussiepunten schaars zijn en het gebeurt uiterst zelden dat er een wisselend stemgedrag is in het schepencollege. 99 procent van de dossiers worden unaniem goedgekeurd binnen het college van burgemeester en schepenen in gemeenteraad.”

Hogere druk door personeelstekort

Ze haalt ook de personeelsuitval aan binnen de stad. “Het is dikwijls heel moeilijk is om mensen te vinden, zeker voor bepaalde gespecialiseerde functies, en dan vooral in de sector grondgebiedszaken en voor de dienst personeel waar al maanden geen diensthoofd meer is. Het personeelstekort leidt tot een hogere druk bij het aanwezige personeel en ook dat heeft zijn impact. Beleidsmatig heeft de realisatiegraad van dossiers hieronder te lijden en dan moeten er soms keuzes gemaakt worden.” De Jonge zegt het personeel enorm dankbaar te zijn, zeker na de inspanning tijdens twee jaar coronacrisis. “Zij zetten zich enorm in en zetten alles op alles om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Zij zijn immers het kloppend hart van onze organisatie en zij mogen niet het slachtoffer worden van eventuele meningsverschillen tussen politici.”

De burgemeester haalt op haar beurt uit naar D’haeseleer: “Hij heeft enkel tot doel de meerderheid uit elkaar te spelen en de publieke opinie te doen geloven dat we vechtend over straat rollen maar dit klopt niet. Als er meningsverschillen zijn, wordt daarover gediscussieerd, maar we hebben strategische doelstellingen vooropgesteld in ons coalitieakkoord en het is nog steeds de ambitie om deze te realiseren”, besluit De Jonge.

Volledig scherm Het stadsbestuur van Ninove aan het begin van de legislatuur tijdens de voorstelling van haar meerjarenplan. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Tania De Jonge, burgemeester van Ninove © Wannes Nimmegeers