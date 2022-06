Ruilhuis zoekt schoolmateriaal om aanbod uit te breiden

Denderhoutem Bestelwa­gen van bewakings­fir­ma gaat volledig in vlammen op

Op de N45 in Denderhoutem is donderdagnamiddag een bestelwagen volledig in vlammen opgegaan. De bestelwagen was van een bewakingsfirma en in de laadcabine lagen heel wat batterijen. De inzittenden probeerden het voertuig nog te blussen, maar de brand was te hevig.

9 juni