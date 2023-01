Rotaryclub Ninove-Dendervallei houdt boomplantactie

Ninove Man schiet slapende vrouw vanop tien centimeter in het hoofd omdat ze hem wil verlaten: “Ik wilde haar eens goed doen schrikken”

“Als het papa was gelukt, had ik nu geen mama meer.” De quote van één van de kinderen van Stefaan K. (44) uit Ninove sneed tijdens zijn proces voor de Dendermondse rechtbank door merg en been. De man schoot in april 2021 zijn vrouw, toen ze in de zetel lag te slapen, van dichtbij een kogel door het hoofd. Omdat ze hem wilde verlaten. Het relaas van de trieste feiten.

24 januari