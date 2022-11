Robbert start met 'Tas[k]force' eerste ‘boutique fitness’ in stadscentrum: “Doel is om mensen beter in hun vel te laten voelen”

NinoveRobbert Tas (25) heeft zijn eigen fitnesszaak ‘Tas[k]force’ geopend in de Centrumlaan. Tas[k]force is een ‘boutique fitness’, een kleinschalige fitness gericht op het verwennen van de klanten.

Robbert is al enkele jaren actief als personal trainer. “Ik ben er na mijn studies Lichamelijke Opvoeding ingerold”, vertelt hij. “Ik werkte in Aalst als trainer en was vijf jaar bezig toen ik afgelopen zomer het idee had om de stap te zetten naar een eigen zaak. Een ‘boutique fitness’ is wat meer op luxe gericht. Ik bied fitness op het individu gericht, personal training dus. Mensen krijgen een handdoek, water, en op het einde van de training een proteïne shake. De vaste klanten kunnen hun kleding hier laten en die wordt dan voor hen gewassen. Er zijn kleedkamers, douches en een infraroodsauna die werkt op spierrecuperatie en -herstel. Klanten kunnen ook personal training met twee of drie personen krijgen. Vanaf vier personen worden het groepslessen. Ik geef groepslessen kracht en boksen. De prijs van de groepslessen ligt heel laag, zodat ze ook toegankelijk zijn voor mensen die personal training te duur vinden.”

Robbert is geen voorstander van extra supplementen. “Mijn doel is om mensen beter in hun vel te laten voelen en gezonder te doen leven. Ze krijgen een kwalitatief en wetenschappelijk onderbouwde training. Ik werk ook samen met een kinesiste voor advies. In tegenstelling tot heel wat andere personal trainers verkoop ik geen supplementen. Met gezonde voeding en een gezonde levensstijl is veel mogelijk. Mensen gaan nu eenmaal op restaurant of eten frietjes, in België wekelijks. Daarom heb ik een restaurantplan en een frietplan, dat daarmee rekening houdt. Op het einde van de training bied ik wel een proteïne shake aan, maar dat is vrijblijvend en in de prijs inbegrepen. Ik vind het belangrijk om iets te drinken en een babbel te hebben met de klanten.”

Iedereen is welkom bij ‘Tas[k]force’. “Ik geef bijvoorbeeld pre- en postnatale training voor zwangere vrouwen en ook senioren krijgen een training op maat, want voor hen is het belangrijk dat ze blijven bewegen. Ik probeer daarom hier echt een thuisgevoel te creëren.”

‘Tas[k]force’, Centrumlaan 44, is elke dag behalve zondag open op afspraak van 6 tot 22 uur of op vrijdag tot 20 uur.

Volledig scherm Robbert Tas (25) in zijn eigen fitnesszaak ‘Tas[k]force’ in de Centrumlaan. © Claudia Van den Houte

