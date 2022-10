Reveil brengt troostconcerten op drie Ninoofse begraafplaatsen

BRAKEL/NINOVE In juni opgegeven door dokters, maar vandaag is kankerpa­tiën­te Joke (36) zelf de motor van benefiet Destinati­on HOPE: “Ik wil ook anderen hoop en moed geven”

In juni kreeg lerares Joke Podevijn (36) uit Brakel te horen dat ze nog amper een paar weken te leven had. Ze stortte in en nam afscheid, maar krabbelde plots recht. Vandaag is ze de motor van de actie Destination HOPE, een reeks benefietacties ten voordele van Kom op tegen Kanker. “Ik doe dit niet voor mezelf, maar om ook aan anderen hoop te geven”, vertelt ze.

