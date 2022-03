RESTOTIP. Jumke Thai: Verfijnde Thaise gerechten op je bord in een vriendelijk en sfeervol kader

Jumke Thai ging op 4 februari van start in Ninove, na eerst anderhalf jaar in Gooik actief te zijn geweest. Uitbaatster Jumke, zelf uit Thailand, is al veertien jaar actief in de horeca en heeft onder meer nog in het Abtenhuis in Geraardsbergen gewerkt. Nu maakt ze dus Thaise gerechten in een eigen restaurant in Ninove. In het gebouw langs de Nieuwe Weg in Ninove, vlak bij de Koning Boudewijnlaan en de Nederwijk, was vroeger ook al een Thais restaurant gevestigd. Met een grote boeddha op de voorgevel verwelkomt Jumke Thai de bezoekers al van ver. Ook binnenin ademt het restaurant Thailand.