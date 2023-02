RESTOTIP. Eetcafé Gambrinus: Lekkere kleine gerechten in hartje Ninove

Ninove Vrienden organise­ren 'Quiztime for?': “Winnaars bepalen naar welk goede doel opbrengst gaat”

Een groep vrienden organiseert op zaterdag 25 maart voor de derde keer een quiz voor het goede doel in het Hartencollege in de Weggevoerdenstraat. De opbrengst van de quiz ging aanvankelijk naar de organisatie Time for Lyme omdat er een klasgenote leed aan die ziekte. Dit jaar zullen de winnaars kunnen kiezen naar welk goed doel de opbrengst gaat.

