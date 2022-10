Restauratie vlag van opgeëisten is aanzet voor lezing over opgeëisten tijdens WOI en vlag van hun bonden

De zogenaamde weggevoerden of ‘opgeëisten’ werden door de Duitse bezetter in de loop van de Eerste Wereldoorlog richting werkkampen gestuurd. De Denderstreek werd bijzonder hard getroffen door deze deportaties: voor het kanton Ninove ging het om 1.289 mannen, van wie er 68 het zware werk en de ontberingen niet overleefden. Na 1918 werden in vele Belgische steden en gemeenten opgeëistenbonden opgericht om de belangen van de voormalige opgeëisten te verdedigen en schadevergoeding te eisen. Bart Merckaert en Georges Vande Winkel voerden een grondig onderzoek naar ‘de opgeëisten van 1916’ in het voormalige kanton Ninove, dat gepubliceerd werd in het tijdschrift Het Land van Aalst.

In de nasleep van hun onderzoek en de ermee samengaande herdenkingen dook in het stadsarchief van Ninove de vlag van de Bond van Opgeëisten van Oultre (Outer) op. Deze vlag zat jarenlang weggestopt in een kartonnen doos en verkeerde in een lamentabele toestand. De hoognodige restauratie van de vlag werd ondertussen afgerond en dit merkwaardig erfgoedstuk heeft opnieuw een plaats in het archief gekregen. Reden genoeg voor het archief van Ninove en de Geschiedkundige vereniging ‘Het Land van Aalst’ om samen een avond te wijden aan de vlag van ‘De Opgeeischten Bond van Oultre’. Stadsarchivaris Sofie Neuckermans zal het restauratieproces toelichten. Historicus Georges Vande Winkel zal, na een korte schets van ‘de opgeëisten van 1916’, ingaan op het fenomeen van de opgeëistenvlaggen om af te ronden met tekst en uitleg bij de Outerse vlag.

De lezing vindt plaats op 10 november om 20 uur in de Liberale Kring, Dreefstraat 16. Inschrijven is gratis maar verplicht via het archief (054/50.51.10 of archief@ninove.be) of via Ticketgang.

