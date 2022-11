Restaurant Kome Sushi opent de deuren langs Aalstersesteenweg

Zhu Jie, die de zaak samen met haar man Tian Ye uitbaat, heeft al heel wat ervaring in de horeca. “Ik ben de voorbije 20 jaar in verschillende restaurants aan de slag geweest in de keuken en in de zaal, maar dit is ons eerste eigen restaurant. Twee à drie jaar geleden hadden we het idee om een eigen zaak te starten, maar een goede locatie is moeilijk te vinden in Ninove. We hebben lang gezocht, maar dan toch een pand gevonden. We wilden echt een zaak in Ninove. Ik woon hier al bijna vijftien jaar.”