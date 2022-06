Restaurant Just M staat na twee jaar over te nemen: "Zonder corona was het een heel ander verhaal geweest”

Tearoom Gelati was al meer dan dertig jaar gekend in Ninove, vooral voor zijn ijsjes, pannenkoeken, croques en andere snacks. Nathalie Deraedt nam de zaak op de Centrumlaan in 2011 over en breidde de kaart alsmaar uit. Ze besloot evenwel om een nieuwe weg in te slaan. In februari 2020 kondigde ze aan dat de Gelati zou worden omgevormd tot een restaurant. De opening van restaurant Just M was gepland op 10 april 2020. Op 31 maart zou eerst het afscheid plaatsvinden van Gelati. Dat viel allemaal in het water door de coronacrisis. Just M ging op 10 april 2020 wel van start, maar enkel met afhaalmaaltijden door de lockdown die op 13 maart was ingegaan.