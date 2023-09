Zomerse rommel­markt in Ter Duyst lokt heel wat volk (maar slechts naar deel van wijk)

De rommelmarkt en garageverkoop in wijk Hof Ter Duyst in Ninove heeft afgelopen zaterdag heel wat volk gelokt naar de Lindendreef en (een deel van) de Ter Duystlaan, terwijl het in andere straten rustig was.