REEKS. Huizen van vertrouwen: “De familie Slaghmuylder is grootgebracht met tafelbier”

Graanhandelaar Emmanuel Slaghmuylder startte in april 1860 met de brouwerij. Die was toen nog gevestigd in de Edmond de Deynstraat en de Sint-Jorisstraat in het stadscentrum van Ninove. Omdat die gebouwen te klein werden, kocht de familie begin jaren twintig van de vorige eeuw een grond van de paters van de Ninoofse abdij van Sint-Cornelius en Sint-Cyprianus. In 1926 ging de brouwerij van start op de huidige locatie, op de hoek van de Denderhoutembaan en de Albertlaan. De brouwerij bleef tot op vandaag in handen van de familie Slaghmuylder en werd van generatie op generatie verdergezet. Intussen staat de vijfde generatie aan het hoofd van de brouwerij en komt ook de zesde generatie al piepen.