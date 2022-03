Primavera-opendeurdagen van start: Stadscentrum kleurt Italië

Omdat het jaarlijkse Kevertreffen, het hoogtepunt van de lente-opendeurdagen van de handelaars, niet kon doorgaan wegens corona, had vzw Ninoverend een programma voor een driedaagse met verschillende activiteiten uitgewerkt. Het thema ‘primavera’ staat centraal en de stad wordt ondergedompeld in een Italiaanse toets. De handelaars zorgen voor een vleugje Italië in hun zaak en de horeca zorgt voor Italiaanse suggesties. Shoppers kunnen deelnemen aan een tombolawedstrijd waarbij vier citytrips naar Italië, tien degustatiepakketten met Italiaanse lekkernijen en tien degustatiepakketten met Italiaanse dranken worden weggeschonken. Daarnaast is er nog heel wat randanimatie. Zo vertoont Cinema Central het hele weekend twee Italiaanse filmtoppers, is er zaterdag een soloconcert van Jan Trompet aan het oud-stadhuis, is er een kinderzoektocht door de stadskern waarbij er foto’s van pizza en lasagne worden verborgen in tien etalages, organiseren de handelaars zondag een tiramisuwedstrijd en nog meer. Meer info via www.vzw-ninoverend.be.