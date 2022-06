Premie van 175.000 euro voor verdere restauratie van Sint-Gertrudiskerk Appelterre

Enkele jaren geleden werden al restauratiewerken aan de Sint-Gertrudiskerk in Appelterre uitgevoerd. “In 2015 werd de restauratie van de bedaking opgeleverd”, vertelt Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). “Het herstel van de parochiekerk wordt nu verdergezet door het restaureren van de spitsboogvensters (herstel van zandstenen dagkanten, monelen en maaswerk) en de glas-in-loodvensters. In een volgende fase volgen de noordkant en het koor.” Voor de restauratiewerken is een premie van 175.000 euro toegekend. Steven Vanden Berghe, voorzitter N-VA Ninove en afkomstig van Appelterre, is heel blij met de subsidie van 175.000 euro: “Dankzij de premie zal de kerk van Appelterre verder worden gerestaureerd en bewaard blijven voor toekomstige generaties.”

De parochiekerk Sint-Gertrudis is gelegen op een hellend terrein op het kruispunt van de centrale straten van de dorpskern. De kerk bewaart in het koor een deel van de laatgotische kerk uit de 15de eeuw. Het huidig uitzicht wordt vooral bepaald door de neogotische vernieuwing in 1909. De kerk heeft bakstenen gevels met grijswitte natuursteen, een zandstenen koor en sokkel en leien bedaking. De spitsboogvensters zijn in het koor afgewerkt met figuratief glas-in-lood. In de rest van de kerk is het glas-in-lood sober uitgewerkt. De kerk is beschermd sinds 1979 en maakt samen met het nabije Kapittelhof deel uit van een beschermd dorpsgezicht. Meer info via https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/9319