Praatcafé Teledienst stopt op 29 juli en wordt vanaf 12 september onthaalruimte, sociaal restaurant wordt vanaf 30 mei al herbekeken

Eerder was al bekend dat Teledienst Ninove haar sociaal restaurant en praatcafé aan de Oude Kaai zou stopzetten in haar huidige vorm en een nieuwe invulling zou geven. De vereniging wil zich voortaan nog meer toespitsen op mensen in armoede en zich ontplooien als Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen (VWAHWN). Daarom zal ze een aantal van haar werkingen deels of volledig op een laag pitje zetten.

Intussen is er een concrete timing. Het praatcafé gaat maandag 12 september voort als onthaalruimte en zal vanaf vrijdag 29 juli sluiten. “We nemen de tijd om de onthaalruimte in te richten om een warm welkom te bieden aan mensen in armoede, mensen met een hulpvraag en mensen die door sociale uitsluiting nergens anders terechtkunnen”, klinkt het bij Teledienst Ninove. “We koppelen dit aan een ruim aanbod groepswerkingen die we starten of afsluiten met een gezamenlijke maaltijd (op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 12 en 13 uur). Het is de bedoeling dat mensen die deelnemen aan de groepswerkingen, activiteiten of langskomen voor onze ondersteunende administratieve of praktische hulp samen met ons aan tafel aanschuiven om samen te eten. Wie wil, kan helpen met het bereiden van de maaltijden, maar dit is zeker geen vereiste.”

De werking van het sociaal restaurant wordt vanaf maandag 30 mei herbekeken. “Tijdens de maanden juni, juli en augustus kunnen de bezoekers die gebruikmaken van het sociaal tarief nog terecht voor kleinere maaltijden op dinsdag, woensdag en donderdag bij Teledienst. Dit kan zowel een soeplunch zijn, een croque of een warme maaltijd. Er zal geen vast menu zijn en enkel voor de warme maaltijd vragen we om op voorhand in te schrijven”. Ten slotte stopt Teledienst vanaf 1 augustus met de vervoerdienst. Alle vervoer tot en met 31 juli zal gewoon nog doorgaan zoals voorzien. Alle huidige gebruikers zullen ook nog een brief ontvangen met daarin de alternatieve diensten. “We begrijpen dat dit ingrijpende veranderingen zijn en we doen dan ook ons best om alternatieven te voorzien”, klinkt het nog. “Voor ons is dit ook een groeiproces en we hebben nog niet alle antwoorden klaar. De komende maanden zullen we verder de veranderingen uitwerken.”

Meer info via de Facebookpagina en website van Teledienst, ‘t Contact, 054/32.24.54 of info@teledienst-ninove.be.