Politiehuis na bijna drie jaar officieel ingehuldigd: “Gebouw versterkt samenwerking bij politie”

NinoveHet politiehuis langs de Centrumlaan is bijna drie jaar na ingebruikname officieel ingehuldigd. Er werd in totaal ongeveer 10 miljoen euro geïnvesteerd in het moderne gebouw met de nieuwste technologieën.

De Ninoofse politie nam al op 23 oktober 2019 haar intrek in het toen gloednieuwe politiecommissariaat. De officiële opening was aanvankelijk gepland in maart 2020, maar toen brak de coronacrisis los. Intussen is de politie al goed ingewerkt in het nieuwe gebouw. Daarin werden alle politiediensten samengebracht. Voordien zaten ze nog verspreid over twee locaties: het commissariaat in de Onderwijslaan en het verouderde rijkswachtgebouw op de Aalstersesteenweg. “We zijn van twee politieculturen naar één gegaan”, vertelt korpschef Philippe De Cock. “Dat gaf ons na enkele weken al 70 tot 80 procent winst in sfeer. Door Covid, waarbij iedereen in zijn eigen bureel moest eten, zijn we die winst daarna wel verloren, maar dat komt nu weer terug.”

Het nieuwe politiehuis bevat veel nieuwigheden. Zo is er een crisiscentrum dat niet alleen voor noodsituaties gebruikt kan worden, maar ook voor trainingen en opleidingen. In die ruimte kunnen beelden worden bekeken van alle bewakingscamera’s van de politie en van de stad Ninove. “We hebben onze mensen moeten opleiden voor de nieuwigheden, zoals moduleerbare vergaderlokalen en leslokalen, een lokaal met deurcode- en camerabeveiliging om waardevolle zaken die we in beslag nemen te bewaren, Power Apps,... We hebben nu ook een moderne wapenkamer, die bijzonder is omdat we er de kogelwerende vesten samen met wapens kunnen bewaren. Dat is handig omdat we ervoor hebben gekozen om heel wat materiaal dat normaal aan de gordel hangt, bij onze mensen aan de vest te hangen. Denk maar aan een zaklamp, lader, radio, pepperspray,... het materiaal verschilt steeds.”

Crisisruimte en tapkamer

Ook op het cellencomplex is de korpschef fier. “De cellen hebben een oppervlakte van zeven vierkante meter, zodat we er verdachten 48 uur kunnen opsluiten. We hebben in dit gebouw nu ook een verhoor voor minderjarigen én een tapkamer (voor het afluisteren van telefoongesprekken, red.).” Ook burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) is fier over de tapkamer, die er pas sinds vorig jaar is. “Vroeger moesten de mensen van de recherche daarvoor naar Dendermonde.” De crisiskamer noemde ze een pareltje: “Ze is nog niet af maar werkt perfect.” Ze stelde ook dat het nieuwe politiegebouw de samenwerking bij de politie versterkt.

In het nieuwe politiehuis werd er in totaal ongeveer 10 miljoen euro geïnvesteerd. “Mede dankzij het gebouw en de medewerkers zijn we kunnen groeien tot een zeer performante politiezone die tot de trendsetters van Oost-Vlaanderen behoort”, besluit De Cock. Momenteel werken er 76 operationele personeelsleden en 17 administratieve medewerkers in het gebouw, maar er zijn nog heel wat openstaande vacatures.

Volledig scherm Het nieuw politiehuis in Ninove © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het nieuw politiehuis in Ninove - cellencomplex © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het nieuw politiehuis in Ninove - de crisisruimte © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het nieuw politiehuis in Ninove - cellencomplex © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Er werden ook eretekens uitgereikt tijdens de inhuldiging van het nieuw politiehuis in Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Ook korpschef Philippe De Cock kreeg eretekens tijdens de inhuldiging van het nieuw politiehuis in Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm .Korpschef Philippe De Cock tijdens de inhuldiging van het nieuw politiehuis in Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Burgemeester Tania De Jonge tijdens de inhuldiging van het nieuw politiehuis in Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm De inhuldiging van het nieuw politiehuis in Ninove. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het nieuw politiehuis in Ninove. Met dit toestel worden er vingerafdrukken genomen. © Claudia Van den Houte

Volledig scherm Het nieuw politiehuis in Ninove - cellencomplex © Claudia Van den Houte

