Politie vat twee verdachten van diefstal in verschillende appartementsgebouwen

RONSE BIJZONDER WONEN. Henry en Marieke Clae­ys-Vandekerck­ho­ve zochten hoeve maar vonden prachtig kunste­naars­huis: “Nitterveld is gemaakt om te delen met mensen, dat mogen we nooit vergeten”

Ondernemer Camille Ameye uit Izegem maakte in het begin van de vorige eeuw van een hoevetje in Louise-Marie een thuis voor kunstenaars. In Villa Te Nitterveld werden al gauw concerten gespeeld en artistieke projecten gestart. Pax Intrantibus, ‘vrede aan wie hier binnentreedt’, staat er te lezen op de vloermozaïek. Henry Claeys en Marieke Vandekerckhove namen met hun jong gezin de fakkel over in 2004. “En nu in 2022 vraagt Nitterveld aan ons: hoe gaat het verhaal verder?”

15 augustus