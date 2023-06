Politie trekt twee rijbewijzen in van professionele bestuurders die gsm gebruikten

Oude mobilhome gaat volledig in vlammen op, technisch defect waarschijn­lijk oorzaak

In de Achterstraat in Haaltert is in de nacht van vrijdag op zaterdag een oude mobilhome in vlammen opgegaan. Het voertuig stond geparkeerd op straat toen het plots vuur vatte. De brand werd pas opgemerkt toen de wagen al in lichterlaaie stond, maar gelukkig raakte niemand gewond.