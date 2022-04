Politie onderzoekt bizarre diefstal van 36 terrasstoelen bij feestzaal

Wielrennen elite zonder contract Julien Van Den Brande heeft eerste overwin­ning op zak: “Het maakt niet uit wie er wint”

De voorbije weken was Julien van Den Brande al enkele keren dicht bij zijn eerste overwinning van het seizoen. Midweek heeft de renner-manager van S-Bikes Doltcini de daad bij het woord gevoerd. In Hakendover kwam hij als eerste over de finish. Dit weekend wordt de lat nog wat hoger gelegd met de GP Affligem.

13:10